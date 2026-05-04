Anaclerio: “Conference League? Nessuno ne ha mai parlato. Allenatore? Sono stanco che dopo…”

"Si è parlato tanto di questo ottavo posto mentre, al contrario, di Conference League fra allenatore e società non ne ha mai parlato nessuno: evidentemente non interessa. Partendo da questo dato di fatto, a staccare la spina completamente, come stiamo purtroppo vedendo nelle ultime settimane, ce ne passa. L'input da parte della società non è stato dei migliori. Dopo l'eliminazione subita a Birmingham c'è stata una comunicazione molto discutibile. Comunicazione che è andata a minare la mente dei giocatori, e ovviamente adesso come adesso il campo ci sta facendo vedere prestazioni di basso livello. Ieri contro il Cagliari ci è andata pure bene, perchè i sardi meritavano di più. Obiettivamente si poteva e si potrebbe finire meglio questo campionato. Mi dispiace sia per i tifosi - che sono sempre molto numerosi - che per i protagonisti in campo, visto che prestazioni di questo genere non lasciano bei ricordi agli occhi di chi paga per vedere giocare a calcio"