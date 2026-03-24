Mercato – Il punto sui prestiti di Holm e Joao Mario

Il laterale portoghese sta disputando un'ottima seconda parte di stagione a Bologna, tuttavia, sembra che Spalletti non lo ritenga adatto al suo gioco. Il futuro dell'attuale terzino rossoblù sarà quindi, probabilmente, lontano da Torino. Non è da escludere che il Bologna faccia un tentativo per mantenerlo in squadra. Un altro giocatore che non rientra nei piani della Juventus è Emil Holm. Il terzino svedese, fino ad ora, non ha convinto società e allenatore. Il riscatto di Holm a fine stagione sarà molto improbabile, motivo per cui, anche lo svedese tornerà a Bologna per poi valutare insieme alla società le opzioni migliori per la prossima stagione.