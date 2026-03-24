Bologna, Odgaard e Pobega puntano al rientro con l’Aston Villa

Il Bologna deve fare i conti con alcuni infortuni. Dopo il passaggio del turno di Europa League, la squadra di Italiano sperava di aver indirizzato la propria stagione sui binari giusti. Tuttavia, nelle ore precedenti alla partita con la Lazio i rossoblù han dovuto fare i conti con gli infortuni di due pedine fondamentali della propria squadra: Jens Odgaard e Tommaso Pobega. Entrambi i giocatori si sono sottoposti ai dovuti controlli e accertamenti e per entrambi il tempo di recupero è stimato tra le due e le tre settimane. Per Pobega si tratta di una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, mentre per Odgaard di una lieve elongazione del retto femorale sinistro.