Mercato – Il Bologna guarda in Brasile: piace Josè Manuel Lopez

L'intenzione del Bologna, sia chiaro, è ripartire dall'argentino, ma come ogni estate l'incedibilità o meno di un calciatore è stabilita dalla natura economica delle eventuali offerte. Una proposta monstre per Santi farebbe vacillare i rossoblù, per intenderci. Se per sostituire Dallinga si pensa a Carlos Espì del Levante, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire Castro il nome osservato dai dirigenti rossoblù è quello di Jose Manuel Lopez, argentino classe 2000 in forza al Palmeiras. Preconvocato da Scaloni per i mondiali, esattamente come Castro, Lopez si è già affermato in Sudamerica con 70 gol in 210 partite con la maglia del club brasiliano, che lo aveva prelevato nel 2022 per circa 10 milioni di euro. Valore oggi più che raddoppiato e che lo rende obiettivo difficile per il Bologna sia per costi sia per la concorrenza di Atletico Madrid e Benfica.