Come ogni anno, è arrivato il tempo delle decisioni per Lorenzo De Silvestri. Il 'sindaco' del Bologna dovrà valutare il suo futuro: continuare a giocare oppure restare nel calcio e nel Bologna in altra veste?
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Mercato – De Silvestri verso il rinnovo: continuerà a giocare
De Silvestri pronto a continuare in campo
Secondo Gazzetta dello Sport, Lollo sembra intenzionato a giocare per un'altra stagione e il rinnovo annuale sarebbe più vicino. De Silvestri sarà dunque ancora leader e chioccia dello spogliatoio, seppur con minutaggio ridotto rispetto ai tempi d'oro. Recentemente De Silvestri era stato chiaro: 'Ho dato la mia disponibilità". A 38 anni, dunque, Lollo è pronto a continuare, lui che è al Bologna dal 2020, mai militanza più lunga in una singola squadra, e con alle spalle ben 461 presenze totali in Serie A.
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