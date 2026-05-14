Mercato – De Silvestri verso il rinnovo: continuerà a giocare

Secondo Gazzetta dello Sport, Lollo sembra intenzionato a giocare per un'altra stagione e il rinnovo annuale sarebbe più vicino. De Silvestri sarà dunque ancora leader e chioccia dello spogliatoio, seppur con minutaggio ridotto rispetto ai tempi d'oro. Recentemente De Silvestri era stato chiaro: 'Ho dato la mia disponibilità". A 38 anni, dunque, Lollo è pronto a continuare, lui che è al Bologna dal 2020, mai militanza più lunga in una singola squadra, e con alle spalle ben 461 presenze totali in Serie A.