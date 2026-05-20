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Mercato – Gli scout rossoblù in Argentina: piace Zeballos

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Piace Zeballos, scout del Bologna in Argentina
Redazione TuttoBolognaWeb

Punto di mercato oggi sul Resto del Carlino, soprattutto sul reparto degli esterni. In attacco difficilmente ci saranno cinque ali con solo due competizioni da giocare, con Dominguez in uscita e ovviamente con una estate di passione per provare a trattenere Jonathan Rowe.

Secondo il quotidiano, gli scout rossoblù sarebbero stati visti in Argentina per seguire Exequiel Zeballos, esterno argentino del Boca Juniors e già cercato dal Bologna prima di prelevare Rowe dal Marsiglia. Il contratto del giocatore va in scadenza a dicembre 2026 e potrebbe essere accessibile a cifre leggermente inferiori, tra l'altro al Boca piacerebbe proprio Benja Dominguez e i rossoblù potrebbero imbastire una trattativa comprendente entrambi i giocatori. Ovviamente, ogni decisione definitiva sarà presa dopo il summit tra Italiano e la società: prima ci sarà da decider chi siederà sulla panchina il prossimo anno.

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