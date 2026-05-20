Punto di mercato oggi sul Resto del Carlino, soprattutto sul reparto degli esterni. In attacco difficilmente ci saranno cinque ali con solo due competizioni da giocare, con Dominguez in uscita e ovviamente con una estate di passione per provare a trattenere Jonathan Rowe.
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Mercato – Gli scout rossoblù in Argentina: piace Zeballos
Piace Zeballos, scout del Bologna in Argentina
Secondo il quotidiano, gli scout rossoblù sarebbero stati visti in Argentina per seguire Exequiel Zeballos, esterno argentino del Boca Juniors e già cercato dal Bologna prima di prelevare Rowe dal Marsiglia. Il contratto del giocatore va in scadenza a dicembre 2026 e potrebbe essere accessibile a cifre leggermente inferiori, tra l'altro al Boca piacerebbe proprio Benja Dominguez e i rossoblù potrebbero imbastire una trattativa comprendente entrambi i giocatori. Ovviamente, ogni decisione definitiva sarà presa dopo il summit tra Italiano e la società: prima ci sarà da decider chi siederà sulla panchina il prossimo anno.
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