Mercato – Gli scout rossoblù in Argentina: piace Zeballos

Secondo il quotidiano, gli scout rossoblù sarebbero stati visti in Argentina per seguire Exequiel Zeballos, esterno argentino del Boca Juniors e già cercato dal Bologna prima di prelevare Rowe dal Marsiglia. Il contratto del giocatore va in scadenza a dicembre 2026 e potrebbe essere accessibile a cifre leggermente inferiori, tra l'altro al Boca piacerebbe proprio Benja Dominguez e i rossoblù potrebbero imbastire una trattativa comprendente entrambi i giocatori. Ovviamente, ogni decisione definitiva sarà presa dopo il summit tra Italiano e la società: prima ci sarà da decider chi siederà sulla panchina il prossimo anno.