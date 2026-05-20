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Futuro di Italiano: tutto dipende da una eventuale offerta

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Italiano e il futuro: se arrivasse una offerta sarebbe dura trattenerlo
Redazione TuttoBolognaWeb

Tiene ancora banco il futuro di Vincenzo Italiano ora che il domino di panchine sta partendo con l'addio di Antonio Conte al Napoli. In Campania il primo nome è quello di Maurizio Sarri, ma certezze definitive non ce ne sono e il nome di Italiano continua a girare in ambiente di calciomerato.

Il Cor Sport di oggi parla proprio della situazione inerente alla panchina rossoblù e il collega Claudio Beneforti non è certo al 100% della permanenza di Italiano al Bologna. Per ora ci sono solo interessamenti nel suoi confronti, ma se una tra Milan, Atalanta, Napoli e Lazio dovesse fare una proposta concreta, per il Bologna diventerebbe difficile trattenere il mister considerate le sue legittime ambizioni. Insomma, un futuro ancora tutto da scrivere e che verrà sciolto, probabilmente, nel prossimo incontro tra tecnico e società.

 

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