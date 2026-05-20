Futuro di Italiano: tutto dipende da una eventuale offerta

Italiano e il futuro: se arrivasse una offerta sarebbe dura trattenerlo

Tiene ancora banco il futuro di Vincenzo Italiano ora che il domino di panchine sta partendo con l'addio di Antonio Conte al Napoli . In Campania il primo nome è quello di Maurizio Sarri, ma certezze definitive non ce ne sono e il nome di Italiano continua a girare in ambiente di calciomerato.

Il Cor Sport di oggi parla proprio della situazione inerente alla panchina rossoblù e il collega Claudio Beneforti non è certo al 100% della permanenza di Italiano al Bologna. Per ora ci sono solo interessamenti nel suoi confronti, ma se una tra Milan, Atalanta, Napoli e Lazio dovesse fare una proposta concreta, per il Bologna diventerebbe difficile trattenere il mister considerate le sue legittime ambizioni. Insomma, un futuro ancora tutto da scrivere e che verrà sciolto, probabilmente, nel prossimo incontro tra tecnico e società.