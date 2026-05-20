Cor Sport – Futuro Dominguez: un prestito per rinascere?

Un’annata decisamente da dimenticare per Benjamin Dominguez, rimasto nell’ombra a Casteldebole con meno di mille minuti giocati e zero gol all’attivo. Chiuso nelle gerarchie offensive da Rowe e Cambiaghi, l’esterno argentino classe 2003 si trova oggi davanti a un bivio per il suo futuro. Nonostante un contratto che lo lega ai rossoblù per altri tre anni, la mancata qualificazione in Europa del Bologna costringerà la dirigenza a sfoltire la rosa, e lui è il primo indiziato a partire. L'idea più concreta è quella di un prestito in Serie A per permettergli di giocare con continuità e ritrovare fiducia.