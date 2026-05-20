Carlino – Bologna-Inter, Italiano vuole chiudere con una vittoria

Tre punti per tornare a vincere al Dall'Ara, Tre punti per raggiungere la 'quota Italiano'. Il Bologna vuole chiudere al meglio la stagione e sabato ne avrà la possibilità davanti ai suoi tifosi

Il sipario sulla Serie A sta per calare e il Bologna si prepara all'ultimo grande ballo casalingo contro i neo-campioni d'Italia dell'Inter.

Con l'ottavo posto aritmeticamente blindato, la sfida di sabato non cambierà i destini della classifica, ma per Italiano ha il sapore del riscatto emotivo: l'obiettivo è regalare una notte di gioia ai tifosi e sfatare quella maledizione interna che dura ormai da dicembre. Reduci dalle prestigiose vittorie esterne contro Napoli e Atalanta, i rossoblù cercano la terza consecutiva per chiudere a quota 58 punti. Questo il modo perfetto per congedarsi da una stagione a due facce, esaltante lontano da casa ma avara di sorrisi al Dall’Ara, e per eguagliare i piazzamenti storici di mostri sacri della panchina bolognese come Ulivieri e Maifredi.