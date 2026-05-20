Carlino – Bernardeschi si prende il Bologna: leader dentro e fuori dal campo

Tra giocate decisive, gol d'autore e lezioni di stile, Berna si è ormai preso la scena, guidando con carisma un Bologna che vuole tornare a fare bene.
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Federico Bernardeschi si conferma l'asso nella manica del Bologna, un acquisto estivo rivelatosi una scommessa ampiamente vinta. Con 8 gol e 2 assist in 44 partite, il dieci rossoblù è diventato un pilastro fondamentale per la squadra e un vero e proprio trascinatore, sia dentro sia fuori dal rettangolo verde.
Oltre alle sue magie sul terreno di gioco, il calciatore ha incantato il pubblico durante l'Active-fashion Show al Macron Campus di ieri. Intervenuto all'evento dedicato alla linea 'Macron ONE', Bernardeschi ha ribadito come l'abbigliamento sia una forma di libertà e pura espressione della propria personalità, concetti per lui fondamentali non solo nel vestire ma nella vita di tutti i giorni.
Tra giocate decisive, gol d'autore e lezioni di stile, Berna si è ormai preso la scena, guidando con carisma un Bologna che vuole tornare a fare bene.
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