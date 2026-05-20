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Carlino – Bernardeschi si prende il Bologna: leader dentro e fuori dal campo

Carlino – Bernardeschi si prende il Bologna: leader dentro e fuori dal campo - immagine 1
Bernardeschi va dritto al punto: libertà ed espressione della propria personalità, queste le caratteristiche di una società che si rispetti
Redazione TuttoBolognaWeb

Federico Bernardeschi si conferma l'asso nella manica del Bologna, un acquisto estivo rivelatosi una scommessa ampiamente vinta. Con 8 gol e 2 assist in 44 partite, il dieci rossoblù è diventato un pilastro fondamentale per la squadra e un vero e proprio trascinatore, sia dentro sia fuori dal rettangolo verde.

Oltre alle sue magie sul terreno di gioco, il calciatore ha incantato il pubblico durante l'Active-fashion Show al Macron Campus di ieri. Intervenuto all'evento dedicato alla linea 'Macron ONE', Bernardeschi ha ribadito come l'abbigliamento sia una forma di libertà e pura espressione della propria personalità, concetti per lui fondamentali non solo nel vestire ma nella vita di tutti i giorni.

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Tra giocate decisive, gol d'autore e lezioni di stile, Berna si è ormai preso la scena, guidando con carisma un Bologna che vuole tornare a fare bene.

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