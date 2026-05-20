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Gazzetta – Mercato Bologna: occhi puntati in Olanda per il centrocampo del futuro

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Mercato in entrata, Sartori e il Bologna guardano in Olanda
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna guarda con forte interesse il campionato olandese, concentrandosi in particolare sui talenti dell'AZ Alkmaar.

Nel mirino di Sartori ci sono due profili di spicco: Sven Mijnans e Peer Koopmeiners. L'agente di Mijnans, trequartista ventiseienne reduce da un'ottima stagione da 21 gol, ha già fatto visita a Casteldebole, attirando l'attenzione anche di altri club italiani. Parallelamente, cresce l'idea che porta a Peer Koopmeiners (fratello del bianconero Teun), solido mediano valutato intorno ai 9-10 milioni di euro. Questa pista potrebbe farsi concreta soprattutto in base a come si evolverà la questione 'futuro' di Freuler.

Nel mentre, sullo sfondo, resta monitorata anche la situazione di Soufiane El Faouzi dello Schalke 04.

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