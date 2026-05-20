Gazzetta – Mercato Bologna: occhi puntati in Olanda per il centrocampo del futuro

Mercato in entrata, Sartori e il Bologna guardano in Olanda

Nel mirino di Sartori ci sono due profili di spicco: Sven Mijnans e Peer Koopmeiners. L'agente di Mijnans, trequartista ventiseienne reduce da un'ottima stagione da 21 gol, ha già fatto visita a Casteldebole, attirando l'attenzione anche di altri club italiani. Parallelamente, cresce l'idea che porta a Peer Koopmeiners (fratello del bianconero Teun), solido mediano valutato intorno ai 9-10 milioni di euro. Questa pista potrebbe farsi concreta soprattutto in base a come si evolverà la questione 'futuro' di Freuler.