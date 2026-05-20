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Carlino – Rowe: “Voglio arrivare in Premier League”

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Rowe si racconta al The Athletic. Bologna è di passaggio ma fare bene è importante per il suo futuro
Redazione TuttoBolognaWeb

Jonathan Rowe esce allo scoperto. In un’intervista rilasciata a The Athletic, l’esterno inglese ha fatto il punto sulla sua avventura in maglia rossoblù, definendo la Serie A un campionato altamente formativo ma ribadendo la sua massima aspirazione: il ritorno in patria sui campi della Premier League.

Una dichiarazione che inevitabilmente accende i riflettori del mercato estivo, dove club del calibro di Chelsea, Aston Villa e Galatasaray si starebbero già muovendo per accaparrarsi il talento classe 2003, reduce da un'ottima stagione in Italia, condita da 8 reti e 5 assist. Johnny, però, da contratto ha altri 4 anni (in rossoblù) a 1,5 milioni più bonus, quindi l'ultima parola spetta al Bologna.

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