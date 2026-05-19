Di MATTEO MESSEROTTI
tuttobolognaweb news Il ritorno del numero 1: Skorupski vuole riprendersi il Bologna
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Il ritorno del numero 1: Skorupski vuole riprendersi il Bologna
La difficile stagione di Skorupski. Il polacco ha giocato metà campionato, dimostrando a tutti che quando c'è sa come fare la differenza. Sabato molto probabilmente scenderà in campo contro l'Inter per chiudere una stagione piena di ostacoli
Diciannove gare senza scendere in campo, 1.710 minuti passati fuori dai pali a guardare i compagni lottare.
Questi non sono decisamente numeri da numero uno, e se all’inizio del campionato fosse stata fatta una scommessa, nessuno si sarebbe mai aspettato che Lukasz Skorupski avrebbe visto così poco il terreno di gioco in un'intera stagione. Eppure l'annata del polacco si è trasformata in una vera corsa a ostacoli, e la sua assenza prolungata ha pesato come un macigno sui risultati della squadra.
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