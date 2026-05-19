Il ritorno del numero 1: Skorupski vuole riprendersi il Bologna

Questi non sono decisamente numeri da numero uno, e se all’inizio del campionato fosse stata fatta una scommessa, nessuno si sarebbe mai aspettato che Lukasz Skorupski avrebbe visto così poco il terreno di gioco in un'intera stagione. Eppure l'annata del polacco si è trasformata in una vera corsa a ostacoli, e la sua assenza prolungata ha pesato come un macigno sui risultati della squadra.