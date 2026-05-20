Cor Sport – Mercato rossoblù: caccia all’erede di Lucumí

Con Jhon Lucumí ormai sempre più orientato verso l'addio, il Bologna si muove concretamente per trovare un sostituto all'altezza in vista della prossima stagione. Le risposte positive arrivate dalla coppia norvegese formata da Helland e Heggem, convincenti nell'ultima sfida contro l'Atalanta, certificano una crescita importante ma non bastano: per la dirigenza serve un nuovo leader difensivo di esperienza e personalità, capace di reggere le pressioni e guidare il reparto.

Nelle rotazioni del prossimo anno ci sarà spazio anche per Vitik, forte dell'esperienza accumulata tra Serie A ed Europa League, ma i fari del calciomercato restano puntati su profili pronti all'uso. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno battendo con insistenza piste già seguite in passato: in prima fila resta l'argentino Juan Pablo Freytes del Fluminense, mancino aggressivo e di forte personalità, affiancato nelle preferenze dal brasiliano Otavio, centrale del Paris FC già da tempo sul taccuino degli osservatori rossoblù.