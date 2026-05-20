Mercato – Dubbi sul post Conte a Napoli: Sarri e Italiano i principali candidati

Continuano i giorni di indecisione in casa Napoli. Con l'annuncio dell'addio di Conte è iniziata la ricerca del sostituto. Secondo quanto riportato stamattina da Ciro Venerato a Tg Sport Mattina della Rai sembrerebbe che Sarri abbia già scelto di tornare tra le fila dei partenopei nonostante il corteggiamento dell'Atalanta. In questo caso la palla passerebbe a De Laurentiis che non si è fatto più vivo dalla chiacchierata prima di Napoli-Lazio. Tuttavia, rimangono i contatti con il DS Manna che gli ha già offerto un biennale da 2,5 più bonus Champions.