Continuano i giorni di indecisione in casa Napoli. Con l'annuncio dell'addio di Conte è iniziata la ricerca del sostituto. Secondo quanto riportato stamattina da Ciro Venerato a Tg Sport Mattina della Rai sembrerebbe che Sarri abbia già scelto di tornare tra le fila dei partenopei nonostante il corteggiamento dell'Atalanta. In questo caso la palla passerebbe a De Laurentiis che non si è fatto più vivo dalla chiacchierata prima di Napoli-Lazio. Tuttavia, rimangono i contatti con il DS Manna che gli ha già offerto un biennale da 2,5 più bonus Champions.
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Mercato – Dubbi sul post Conte a Napoli: Sarri e Italiano i principali candidati
Le indiscrezioni della Rai e di Criscitiello sul futuro allenatore del Napoli per il dopo Conte
Al contrario, arrivano notizie contrastanti da Michele Criscitiello. Secondo il giornalista Maurizio Sarri sarebbe più indirizzato verso Bergamo, mentre il candidato principale per il post-Conte sarebbe l'attuale allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Nel caso di un'eventuale uscita del tecnico rossoblù, la dirigenza del Bologna starebbe pensando a Fabio Grosso come sostituto. Tuttavia, sembra che l'attuale allenatore del Sassuolo sia più orientato verso la Fiorentina.
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