Al Macron Campus in scena l’Activefashion Show di Macron O.N.E.

All'interno della sede di Macron è andato in scena uno spettacolo che ha consentito agli ospiti di ammirare i nuovi prodotti della gamma attuale di O.N.E. e scoprire alcuni elementi della nuova collezione Spring Summer 2027. La cornice della presentazione è stato il nuovo Macron Dome, il nuovo polo sportivo della sede in cui si trovano una palestra di 600 mq, un campo da basket e un campo da padel, espressione della visione contemporanea del brand tra performance, design e lifestyle.