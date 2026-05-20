Oggi pomeriggio al Macron Campus, si è svolta la nuova edizione dell’Activefashion Show, il format esclusivo dedicato a Macron O.N.E. , la linea lifestyle high-end del brand italiano di sportswear.
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Al Macron Campus in scena l’Activefashion Show di Macron O.N.E.
All'interno della sede di Macron è andato in scena uno spettacolo che ha consentito agli ospiti di ammirare i nuovi prodotti della gamma attuale di O.N.E. e scoprire alcuni elementi della nuova collezione Spring Summer 2027. La cornice della presentazione è stato il nuovo Macron Dome, il nuovo polo sportivo della sede in cui si trovano una palestra di 600 mq, un campo da basket e un campo da padel, espressione della visione contemporanea del brand tra performance, design e lifestyle.
Durante l’Activefashion Show si è svolto anche un approfondimento sul collegamento sempre più evidente tra il mondo dello sport e quello della moda, che ha visto la partecipazione del Brand Ambassador di Macron Carlton Myers e dei giocatori del Bologna Federico Bernardeschi e Lorenzo De Silvestri.
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