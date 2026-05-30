Notizia di ieri: rinnovo unilaterale per Juan Miranda. Il terzino spagnolo aveva il contratto in scadenza nel 2027, ma in possesso del Bologna c'era una clausola per rinnovarlo di un anno. Affare fatto.
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Mercato – Dopo Miranda rinnoverà anche Moro
Dopo Miranda vicino al rinnovo anche Nikola Moro
Ora il club punta a rinnovare un altro giocatore, stavolta a centrocampo. Si parla di Nikola Moro, che secondo il Carlino vedrà prolungare l'accordo di un anno fino al 2028, in un reparto che vedrà Sohm tornare alla Fiorentina, il Bologna non lo riscatterà, e Freuler forse uscire a scadenza contrattuale. L'altro giorno il diesse Marco Di Vaio ha affermato che la partita con lo svizzero è ancora aperta, ma da mesi Remo non firma il rinnovo e i corteggiamenti dal mercato (Juve, Roma e Arabia), fanno pensare a una uscita di scena.
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