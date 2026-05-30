Cor Bo – Bologna parla Tedesco

L'ex commissario tecnico del Belgio è il prescelto a sostituire Vincenzo Italiano: accordo triennale. Sartori lo voleva già due anni fa, ma per l'ufficialità bisogna aspettare la risoluzione dal Fenerbahce. Secondo il quotidiano, la convergenza su Tedesco è arrivata nelle ultime ore dopo i sondaggi su De Rossi, che però aveva una penale sul contratto, su Palladino, che invece era tentennante, e su Di Francesco che non convinceva tutti. Sartori avrebbe voluto Tedesco per il dopo Motta, ma all'epoca l'allenatore era ct del Belgio e con gli europei alle porte non se ne fece nulla. Ora sbarca per la prima volta in Serie A, ma bisognerà aspettare la risoluzione del contratto con il Fener in essere fino al 2027 anche se Tedesco è stato esonerato via mail dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray.