Gazzetta – Finalmente Tedesco: l’italiano di Germania per tornare in Europa

Curriculum europeo e due coppe vinte, una con il Fenerbahce nel 2025 e una con il Lipsia nel 2022, poi allenatore multitasking, un po' meno integralista, con due moduli utilizzati: il 3-4-2-1 e il 4-3-3 con varianti al 4-2-3-1. L'annuncio dovrebbe arrivare lunedì o comunque a inizio settimana prossima, serve aspettare che Tedesco si svincoli completamente dal Fenerbahce. La trattativa con Tedesco era già ben avviata, sostanzialmente da aprile, segno che forse il Bologna era consapevole dell'addio di Italiano e l'accelerazione con il tecnico nato a Rossano è arrivata mercoledì. Quattro erano i nomi dei radar, appunto Tedesco, da sempre pallino di Sartori, poi De Rossi, Di Francesco e Grosso, mentre Palladino non è mai stato nei radar