Sartori e Tedesco: mentre Italiano trattava a Roma, il cobra era in azione…

Già da marzo il cobra aveva iniziato a lavorare sulla pista e questa settimana si è entrati nella fase calda. Nella giornata di martedì, Italiano e i suoi agenti erano a colloquio con De Laurentiis e Manna, ma nelle stesse ore Sartori stava lavorando sulla pista Tedesco: il direttore tecnico rossoblù si è infatti recato all'estero fino a mercoledì in una missione finalizzata a portare avanti la trattativa con l'ex commissario tecnico del Belgio. Nei giorni in cui il Napoli cercava di ingaggiare Italiano, il cobra di Lodi affondava il colpo su Tedesco, portando a termine una soluzione nata un paio di mesi fa. Ora, salvo clamorosi colpi di scena, si attende la fumata bianca definitiva e le relative firme. Non è escluso che possano arrivare a breve con annuncio nella giornata di lunedì.