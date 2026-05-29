I primi giorni della settimana sono stati quelli decisivi per Domenico Tedesco al Bologna. In sostanza, Giovanni Sartori lo aveva inserito in cima alla lista da tempo, quasi anticipando quella che sarebbe stata la scelta di Vincenzo Italiano di lasciare il Bologna. Come se in parte lo sapesse già.
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Sartori e Tedesco: mentre Italiano trattava a Roma, il cobra era in azione…
Già da marzo il cobra aveva iniziato a lavorare sulla pista e questa settimana si è entrati nella fase calda. Nella giornata di martedì, Italiano e i suoi agenti erano a colloquio con De Laurentiis e Manna, ma nelle stesse ore Sartori stava lavorando sulla pista Tedesco: il direttore tecnico rossoblù si è infatti recato all'estero fino a mercoledì in una missione finalizzata a portare avanti la trattativa con l'ex commissario tecnico del Belgio. Nei giorni in cui il Napoli cercava di ingaggiare Italiano, il cobra di Lodi affondava il colpo su Tedesco, portando a termine una soluzione nata un paio di mesi fa. Ora, salvo clamorosi colpi di scena, si attende la fumata bianca definitiva e le relative firme. Non è escluso che possano arrivare a breve con annuncio nella giornata di lunedì.
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