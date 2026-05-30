Carlino – Ultimi dettagli da limare per Tedesco

La scelta è fatta e presa, anche se manca ancora qualche dettaglio per la fumata bianca: Domenico Tedesco è il prescelto per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna.

Si passa dal siciliano nato in Germania al Tedesco nato a Rossano Calabro. Tedesco era già stato nel mirino di Sartori per il post Motta, quando era ct del Belgio in odor di Europei, ma alla fine la trattativa non si concretizzò, così dopo due anni ecco che il cobra ha affondato il colpo: accordo raggiunto nella giornata di ieri. Mancano solo i famosi dettagli per un contratto biennale con opzione a 2/2.5 milioni di euro a stagione. L'annuncio arriverà la settimana prossima perché Tedesco dovrà trovare un accordo per la risoluzione del contratto con il Fenerbahce. Il tecnico è ora in vacanza e dovrebbe sbarcare a Bologna per un incontro con il club la settimana prossima ed è sempre stata lui la prima scelta con Di Francesco subito dietro. L'attuale tecnico del Lecce potrebbe tornare buono in caso di dietrofront.