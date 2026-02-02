Mercato – Dominguez via solo se arriva un sostituto

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il giocatore argentino avrebbe fatto intendere di voler provare a giocare di più in questo girone di ritorno, con il Cagliari che lo accoglierebbe a braccia aperte. Il Bologna che farà? La cessione si potrebbe fare solo a fronte di una adeguata alternativa, altrimenti Dominguez rimarrà in rossoblù. Italiano crede nelle possibilità di Benja e spera che possa ritrovare il sorriso, anche perché nell'ultimo periodo il mister lo ha utilizzato di più. Il Cagliari lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto, ma il Bologna cederà solo se riuscirà a trovare un attaccante. L'idea porta a Tijani Noslin della Lazio, su cui c'è anche il Monaco, ma le richieste di Lotito per ora non sono agevoli. Inoltre, l'ingaggio di Noslin è molto più alto di quello di Dominguez.