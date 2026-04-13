Nome nuovo di mercato accostato al Bologna in questa primavera. Per il portale Tmw, il club rossoblù sarebbe sulle tracce di un giovane difensore dell'Altamura di scuola Lazio.
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Mercato – Bologna sulle tracce del terzino Zazza dell’Altamura
Il Bologna segue Matteo Zazza
Si tratta di Matteo Zazza, classe 2005 che ha già debuttato in maglia biancoceleste in Europa League contro il Braga, ma che dal 2025 è in forza al Team Altamura, con cui in stagione ha messo a referto 33 partite da difensore centrale in Serie C. Prestazioni, quelle di Zazza, che non sono passate inosservate agli scout del mercato, finanche in Premier dove il ragazzo avrebbe degli estimatori. In Italia, invece, lo seguono Bologna e Sassuolo.
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