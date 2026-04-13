Settore Giovanile, i risultati: le Under si confermano nelle prime posizioni

1 di 3 Under 18 e 17

L’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca cade 2-1 in casa del Cagliari. In occasione del 28° turno, il Bologna resta in 10 uomini dopo appena 5 minuti, resistendo sullo 0-0 fino al 67’ con il gol di Usai. Dopo il vantaggio dei sardi i rossoblù reagiscono e pareggiano con Pantaleoni, ma nel finale arriva il definitivo vantaggio del Cagliari a firma di Correnti. Bologna terzo in classifica con 52 punti. L’Under 17 di Gianni Migliorini batte il Modena 3-1 (Petravicius, Zanella e Bevilacqua) in un match casalingo sempre in controllo, salendo così a 41 punti in classifica e confermando il terzo posto in solitaria, a +1 sul Torino.