Settimo posto ancora possibile? Ecco i calendari di Bologna e Atalanta

Il solito calendario con le big nel finale di campionato, ma anche il dovere di provare a prendere l'Atalanta che è distante cinque punti dopo la sconfitta interna contro la Juve e la vittoria del Bologna sul Lecce. La rincorsa dei rossoblù ripartirà domenica allo Stadium di Torino contro la Juve, appuntamento che arriva appena 72 ore dopo Birmingham e con tutte le fatiche del caso. Il 25 aprile, invece, al Dall'Ara torna la Roma, stavolta per al 34esima giornata di campionato, primo di due turni consecutivi in casa contando anche quello di inizio maggio con il Cagliari. Ultime tre giornate da brividi, invece, prima con la trasferta di Napoli, poi con quella di Bergamo, chissà se sarà uno scontro diretto, e infine ultima giornata al Dall'Ara contro l'Inter, che a fine maggio dovrebbe già essere aritmeticamente campione d'Italia.