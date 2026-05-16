Mercato – Bologna sul centravanti Nacho Ferri

Come riporta il Carlino, se Carlos Espi del Levante costa 25 milioni di euro, e sarebbe una alternativa solo di fronte alla cessione di Santi, dal Belgio vengono segnalati gli scout rossoblù su Nacho Ferri, centravanti spagnolo classe 2004 reduce da una stagione in serie a belga nel Westerlo da 11 gol in 34 partite tra stagione regolare e playoff. Cresciuto nel settore giovanile dell'Eintracht Francoforte, Ferri si è poi trasferito in Belgio giocando prima nel Kortrijk (11 gol in 35 partite) e poi appunto nel Westerlo. In Germania Ferri ha segnato tanto nella squadra B dell'Eintracht con 36 gol in 52 partite e per il Bologna potrebbe diventare una valida alternativa a Dallinga.