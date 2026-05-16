Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Mercato – Bologna sul centravanti Nacho Ferri

mercato

Mercato – Bologna sul centravanti Nacho Ferri

Mercato – Bologna sul centravanti Nacho Ferri - immagine 1
Il Bologna su Nacho Ferri del Westerlo
Redazione TuttoBolognaWeb

Thjis Dallinga in odor di cessione, Santi Castro corteggiato da diversi club e col rischio di una plusvalenza in caso di offerta irrinunciabile. Il Bologna deve monitorare il mercato dei centravanti.

Come riporta il Carlino, se Carlos Espi del Levante costa 25 milioni di euro, e sarebbe una alternativa solo di fronte alla cessione di Santi, dal Belgio vengono segnalati gli scout rossoblù su Nacho Ferri, centravanti spagnolo classe 2004 reduce da una stagione in serie a belga nel Westerlo da 11 gol in 34 partite tra stagione regolare e playoff. Cresciuto nel settore giovanile dell'Eintracht Francoforte, Ferri si è poi trasferito in Belgio giocando prima nel Kortrijk (11 gol in 35 partite) e poi appunto nel Westerlo. In Germania Ferri ha segnato tanto nella squadra B dell'Eintracht con 36 gol in 52 partite e per il Bologna potrebbe diventare una valida alternativa a Dallinga.

Leggi anche
Gazzetta – Le richieste di Italiano: dopo Bergamo il summit con Saputo
Clamoroso Cor Sport: se parte Castro si potrebbe ripartire da Dallinga

© RIPRODUZIONE RISERVATA