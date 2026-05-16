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Gazzetta – Le richieste di Italiano: dopo Bergamo il summit con Saputo

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Si avvicina il momento del summit: Italiano chiede un Bologna competitivo
Redazione TuttoBolognaWeb

La prossima settimana sarà quella per l'incontro decisivo tra Vincenzo Italiano e Joey Saputo per dirimere, una volta per tutte, il futuro della panchina del Bologna.

Passata la trasferta di Bergamo, che dirà se il Bologna potrà ancora sperare nella Conference all'ultima giornata, patron e allenatore si incontreranno a cena, senza poker face ma dicendosi tutto quello che c'è da dire. I rapporti, ovviamente, sono ottimi, nulla a che fare con quanto successo con Thiago Motta, ma logicamente Vincenzo Italiano ha delle richieste sul Bologna del futuro per provare a tornare in Europa. La società non vuole perdere il tecnico e farne una sorta di Gasperini dell'Atalanta, ma dovrà convincerlo perché in estate ci saranno probabilmente tre cessioni pesanti e il destino di Rowe è appeso al mercato. Lucumi e Freuler certamente andranno, ma anche l'inglese è a rischio: come verranno sostituiti? A Bologna si sa fare mercato, ceduti Calafiori e Zirkzee è stata vinta una Coppa Italia e Ndoye è stato sostituito da Rowe. Italiano, dunque, potrebbe fare come a Firenze: restare fino a fine contratto e poi valutare.

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