Gazzetta – Le richieste di Italiano: dopo Bergamo il summit con Saputo

Passata la trasferta di Bergamo, che dirà se il Bologna potrà ancora sperare nella Conference all'ultima giornata, patron e allenatore si incontreranno a cena, senza poker face ma dicendosi tutto quello che c'è da dire. I rapporti, ovviamente, sono ottimi, nulla a che fare con quanto successo con Thiago Motta, ma logicamente Vincenzo Italiano ha delle richieste sul Bologna del futuro per provare a tornare in Europa. La società non vuole perdere il tecnico e farne una sorta di Gasperini dell'Atalanta, ma dovrà convincerlo perché in estate ci saranno probabilmente tre cessioni pesanti e il destino di Rowe è appeso al mercato. Lucumi e Freuler certamente andranno, ma anche l'inglese è a rischio: come verranno sostituiti? A Bologna si sa fare mercato, ceduti Calafiori e Zirkzee è stata vinta una Coppa Italia e Ndoye è stato sostituito da Rowe. Italiano, dunque, potrebbe fare come a Firenze: restare fino a fine contratto e poi valutare.