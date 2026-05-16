Cor Sport – L’ultimo Remo: Freuler ai saluti

Dopo tre anni da leader, lo svizzero lascia i colori rossoblù: contro Atalanta e Inter per chiudere in bellezza, scrive il quotidiano. Per Remo è l'ultimo giro in maglia Bologna, una sorta di last dance calcistica per l'esperto centrocampista a cui tre anni fa Giovanni Sartori aveva affidato la mediana dopo la cessione di Nico Dominguez. La storia si chiude contro la sua ex squadra, l'Atalanta, e poi con i neo campioni d'Italia dell'Inter. E domani c'è un appuntamento speciale per lo svizzero: la 300esima presenza in Serie A. Niente di meglio che festeggiarla con la maglia della squadra con cui ha vinto la Coppa Italia e al cospetto della Dea che lo ha visto leader del centrocampo per tanti anni, con ben 260 presenze totali in tutte le competizioni. Il contratto di Remo scade il 30 giugno, il Bologna ha fatto la sua offerta ma per ora non c'è traccia di rinnovo. A meno di clamorosi colpi di scena significa separazione a fine anno.