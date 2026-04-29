Mercato – Bologna su Espi da gennaio. Dallinga via. E su Castro…

Secondo il quotidiano, il Bologna sarebbe sulle tracce del giovane centravanti da gennaio, quando a Casteldebole arrivò una proposta ufficiale dal Lione per Dallinga di 15 milioni di euro in obbligo di riscatto, ma il club rossoblù la rifiutò dopo la separazione da Immobile. Lì il profilo di Espi è diventato rilevante per i dirigenti del Bologna che lo hanno visionato in Liga ed è un nome che può tornare buono per l'estate, quando l'olandese, verosimilmente, andrà via. E attenzione pure a Santiago Castro, seguito da Aston Villa, Chelsea, Milan, Inter e Juventus. Un'altra valutazione il Bologna dovrà farla su Antonio Raimondo, reduce da una buona stagione al Frosinone in Serie B.