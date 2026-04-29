Punto di mercato oggi sul Resto del Carlino. Il quotidiano parla del profilo di Carlos Espi, centravanti classe 2005 del Levante e seguito dal Bologna da diversi mesi.
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Mercato – Bologna su Espi da gennaio. Dallinga via. E su Castro…
Espi nome per l'estate: si ragiona su Dallinga e possono arrivare offerte per Castro
Secondo il quotidiano, il Bologna sarebbe sulle tracce del giovane centravanti da gennaio, quando a Casteldebole arrivò una proposta ufficiale dal Lione per Dallinga di 15 milioni di euro in obbligo di riscatto, ma il club rossoblù la rifiutò dopo la separazione da Immobile. Lì il profilo di Espi è diventato rilevante per i dirigenti del Bologna che lo hanno visionato in Liga ed è un nome che può tornare buono per l'estate, quando l'olandese, verosimilmente, andrà via. E attenzione pure a Santiago Castro, seguito da Aston Villa, Chelsea, Milan, Inter e Juventus. Un'altra valutazione il Bologna dovrà farla su Antonio Raimondo, reduce da una buona stagione al Frosinone in Serie B.
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