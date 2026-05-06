Gazzetta – Mercato Bologna: si pensa ad El Faouzi per il post Freuler

Il Bologna sta vivendo un momento di incertezza riguardo a Remo Freuler , che esita di fronte a una proposta di rinnovo annuale, tentato da possibili avventure all'estero. Per non farsi trovare impreparato, il club ha messo nel mirino Soufiane El Faouzi , duttile centrocampista dello Schalke 04 .

Sul fronte offensivo, resta viva la pista Emmanuel Addai per la fascia sinistra, soprattutto in vista della probabile uscita di Benjamin Dominguez. Parallelamente, la società monitora il futuro di Jonathan Rowe, la cui permanenza dipenderà da eventuali offerte milionarie. I 21,9 milioni di euro incassati dall'avventura in Europa League faranno comodo alla società. L'obiettivo per il centrocampo sarebbe quello di trovare un profilo versatile che possa agire sia da regista che da interno, proprio come il giovane talento tedesco. La strategia di mercato appare dunque chiara: rinforzare i reparti chiave per mantenere alta la competitività.