Carlino – Colomba: “Penso che il Bologna debba sempre avere la volontà di stare lassù”

A Bologna il futuro è tutto da scrivere. Ecco cosa ne pensa l'ex rossoblù sul 'triste' finale di stagione: "Purtroppo è la regola quando incontri squadre che sono ancora in corsa per i loro obiettivi e tu un obiettivo vero non ce l'hai. E perché la stagione è stata lunga, impegnativa, piena di ostacoli: qualcuno lo hai saltato, qualcun altro no. E perché per essere al top in una competizione hai dovuto sottrarre energie a un'altra: non poteva esserci continuità di rendimento" le sue parole al Carlino