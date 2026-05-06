Franco Colomba, ex calciatore e allenatore rossoblù, è ormai diventato una presenza fissa nella tribuna del Dall'Ara e testimone critico di una città del calcio che da tre anni sogna ad occhi aperti ma che oggi deve fare i conti con un brusco risveglio:
tuttobolognaweb news Carlino – Colomba: “Penso che il Bologna debba sempre avere la volontà di stare lassù”
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Carlino – Colomba: “Penso che il Bologna debba sempre avere la volontà di stare lassù”
Le parole di Franco Colomba al Resto del Carlino
A Bologna il futuro è tutto da scrivere. Ecco cosa ne pensa l'ex rossoblù sul 'triste' finale di stagione: "Purtroppo è la regola quando incontri squadre che sono ancora in corsa per i loro obiettivi e tu un obiettivo vero non ce l'hai. E perché la stagione è stata lunga, impegnativa, piena di ostacoli: qualcuno lo hai saltato, qualcun altro no. E perché per essere al top in una competizione hai dovuto sottrarre energie a un'altra: non poteva esserci continuità di rendimento" le sue parole al Carlino
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