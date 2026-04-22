Mercato – Bologna, Parma e Lecce su Comotto

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira , esperto di calciomercato, Parma, Bologna e Lecce stanno monitorando il giovane centrocampista del Milan Christian Comotto , che attualmente è in prestito allo Spezia fino a giugno.

Passato in estate dal Milan allo Spezia in prestito secco, nella sua prima vera stagione tra i professionisti Comotto sta impressionando molte squadre di Serie A. Per il centrocampista classe 2008 non sono i numeri a parlare ma le prestazioni: nonostante le zero reti in Serie B il giovane centrocampista di proprietà del Milan sta attirando su di sé l'attenzione di molte squadre. Dopo un inizio a rilento dovuto anche ad un infortunio al polpaccio e ad un periodo di adattamento, Comotto si è preso le chiavi del centrocampo dello Spezia, provando a condurre la squadra ligure alla salvezza. Per lui, inoltre, c'è stato anche l'esordio con la maglia della Nazionale U19 a gennaio. Il Milan non se lo lascerà scappare facilmente: Bologna, Parma e Lecce restano alla finestra per valutare la fattibilità di un'eventuale operazione anche in prestito.