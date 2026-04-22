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Mercato – Bologna, Parma e Lecce su Comotto

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Bologna, Parma e Lecce monitorano Comotto, giovane centrocampista del Milan
Redazione TuttoBolognaWeb

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Parma, Bologna Lecce stanno monitorando il giovane centrocampista del Milan Christian Comotto, che attualmente è in prestito allo Spezia fino a giugno.

Passato in estate dal Milan allo Spezia in prestito secco, nella sua prima vera stagione tra i professionisti Comotto sta impressionando molte squadre di Serie A. Per il centrocampista classe 2008 non sono i numeri a parlare ma le prestazioni: nonostante le zero reti in Serie B il giovane centrocampista di proprietà del Milan sta attirando su di sé l'attenzione di molte squadre. Dopo un inizio a rilento dovuto anche ad un infortunio al polpaccio e ad un periodo di adattamento, Comotto si è preso le chiavi del centrocampo dello Spezia, provando a condurre la squadra ligure alla salvezza. Per lui, inoltre, c'è stato anche l'esordio con la maglia della Nazionale U19 a gennaio. Il Milan non se lo lascerà scappare facilmente: BolognaParma Lecce restano alla finestra per valutare la fattibilità di un'eventuale operazione anche in prestito.

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