Antonio Paganin: “Italiano è pronto per il Napoli”

Antonio Paganin ha parlato anche di Italiano e del suo possibile futuro a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue parole: "Dal punto di vista di gioco, seguo Italiano dai tempi della Serie D, ho visto il suo percorso ed è un innovatore, perché ha sempre proposto qualcosa di particolare. Ha portato sempre qualcosa d'interessante. Non ha avuto spunti in campionato ma ha portato la Fiorentina a due finali europee. Per me sarebbe adatto al Napoli. E' un buonissimo gestore di spogliatoio e ha idee di gioco. Sarebbe difficile pensare di smuovere Fabregas dal Como per portarlo a Napoli per il post-Conte. Difficile anche l'opzione Gasperini: ha un identità che difficilmente potrebbe sposarsi con una rosa come quella del Napoli. Italiano ha il profilo giusto."