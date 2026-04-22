Galatasaray su Rowe: la situazione. Possibile prima offerta da…

Il Bologna dovrà iniziare a guardarsi dal mercato, per difendere i propri gioielli in una estate che, senza la prospettiva delle coppe europee, potrebbe diventare più difficile del previsto. Il palcoscenico internazionale può fare gola ed è su questo che punta il Galatasaray che ha messo nel mirino Jonathan Rowe. La notizia lanciata ieri da Fanatik è vera, i turchi sono intenzionati a rispedire al mittente Noa Lang (niente riscatto da 30 milioni) per investire su un nuovo profilo. Nella lista di mercato dei giallorossi c'è anche il classe 2003 del Bologna, letteralmente esploso in questo inizio di 2026. Prestazioni che hanno acceso i radar del mercato e il Gala, come punto forte, offre la Champions League, competizione che stimola il palato fino dei giocatori.