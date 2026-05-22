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Mercato Bologna, l’attenzione si sposta in Brasile: c’è Viery per il dopo-Lucumí

Mercato Bologna, l’attenzione si sposta in Brasile: c’è Viery per il dopo-Lucumí - immagine 1
Viery è il primo nome di Sartori per il dopo-Lucumí. I rossoblù si sono messi in fila, la palla ora passa al Grêmio
Redazione TuttoBolognaWeb

Il mercato comincia a muoversi e il Bologna non perde tempo. Sotto le Due Torri ci si sta preparando a quella che potrebbe essere l'ultima estate in rossoblù di Jhon Lucumí, attratto dalla possibilità di una nuova esperienza europea.

Secondo quanto raccolto da TMW, Sartori è sulle tracce di Viery, difensore centrale brasiliano classe 2005 di proprietà del Grêmio. Elemento insostituibile nella formazione guidata da Luis Castro: 2102 minuti e 2 gol tra tutte le competizioni. Viery si sta mettendo in mostra, sfoggiando doti che lo rendono perfetto per una linea difensiva a quattro: è un centrale di piede mancino, forte fisicamente e veloce, abile sia nella marcatura stretta che nella fase di impostazione palla al piede. L'operazione non si preannuncia comunque semplice per i rossoblù. Il talento brasiliano ha infatti un contratto a lungo termine con il Grêmio, valido fino al 31 dicembre 2029, e le sue prestazioni hanno già attirato l'interesse di diverse squadre della Premier League, tra cui il Nottingham Forest.

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