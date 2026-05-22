Mercato Bologna, l’attenzione si sposta in Brasile: c’è Viery per il dopo-Lucumí

Secondo quanto raccolto da TMW, Sartori è sulle tracce di Viery, difensore centrale brasiliano classe 2005 di proprietà del Grêmio. Elemento insostituibile nella formazione guidata da Luis Castro: 2102 minuti e 2 gol tra tutte le competizioni. Viery si sta mettendo in mostra, sfoggiando doti che lo rendono perfetto per una linea difensiva a quattro: è un centrale di piede mancino, forte fisicamente e veloce, abile sia nella marcatura stretta che nella fase di impostazione palla al piede. L'operazione non si preannuncia comunque semplice per i rossoblù. Il talento brasiliano ha infatti un contratto a lungo termine con il Grêmio, valido fino al 31 dicembre 2029, e le sue prestazioni hanno già attirato l'interesse di diverse squadre della Premier League, tra cui il Nottingham Forest.