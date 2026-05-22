Italiano: “Vogliamo chiudere bene con l’Inter. Futuro? Ci incontreremo, qui si lavora…

Domani sera l'Inter per chiudere con un sapore dolce l'annata, ma già si parla di futuro e i rumors su Vincenzo Italiano si fanno insistenti. Si parla di un interessamento concreto del Napoli , che perderà Antonio Conte , ma il mister rossoblù ha contratto fino al 2027 e ieri l'Ad Claudio Fenucci è stato chiaro 'vogliamo proseguire assieme'. Inevitabili le domande sull'imminente incontro con la società e sulle possibili scelte di Italiano:

"Non ci sono novità, come ha detto Fenucci ci incontreremo ed è giusto che sia così - le parole del mister - I contratti per quanto riguarda gli allenatori ci sono ma non ci sono, valgono ma non valgono. Rimangono i rapporti, quello che si crea. Analizzeremo quanto fatto, dove si è sbagliato per cercare di migliorare. Avrei voluto prima questo incontro? Va bene anche a bocce ferme, c'è tempo, non è vero che bisogna fare tutto in fretta. Dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per organizzare, la cosa importante è avere le idee chiare ed essere lucidi. Qui si lavora da top, si sta benissimo e abbiamo fatto due anni bellissimi. Quando si parla con i dirigenti bisogna aprirsi e dire tutto perché dopo devi ripartire con idee chiare e programmi, poi c'è un ambiente a cui rendere conto e qui le aspettative si sono alzate".