Sembra che l'avventura di Bamba Dieng con il Lorient sia giunta al capolinea. L'attaccante senegalese, reduce da una stagione chiusa con 10 reti in 22 presenze, si libererà dal proprio club senza rinnovare il contratto in scadenza quest'estate.
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Mercato – Bamba Dieng lascia il Lorient: occasione a parametro zero
Il Bologna segue con attenzione Bamba Dieng del Lorient che a fine stagione lascerà il club bretone a parametro zero
Il classe '99 ex Marsiglia ha già salutato i tifosi con un lungo messaggio pubblicato sui social. Dopo le prestazioni degli ultimi mesi sembra che Dieng sia pronto per un salto di qualità: nelle ultime settimane è salito vertiginosamente l'interesse attorno al giocatore. Diversi club hanno già chiesto informazioni. Tra questi c'è un forte interessamento del Bologna che lo segue con attenzione. Tuttavia, bisognerà battere la concorrenza per riuscire ad assicurarsi uno dei parametri zero più interessanti di questa sessione di mercato estiva.
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