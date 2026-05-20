Mercato – Bamba Dieng lascia il Lorient: occasione a parametro zero

Il classe '99 ex Marsiglia ha già salutato i tifosi con un lungo messaggio pubblicato sui social. Dopo le prestazioni degli ultimi mesi sembra che Dieng sia pronto per un salto di qualità: nelle ultime settimane è salito vertiginosamente l'interesse attorno al giocatore. Diversi club hanno già chiesto informazioni. Tra questi c'è un forte interessamento del Bologna che lo segue con attenzione. Tuttavia, bisognerà battere la concorrenza per riuscire ad assicurarsi uno dei parametri zero più interessanti di questa sessione di mercato estiva.