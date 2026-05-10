Mercato allenatori – Italiano nome d’attualità per il post Allegri

Continua il valzer di voci e rumors attorno alle panchine di Napoli e Milan che potrebbero coinvolgere anche Vincenzo Italiano , che ha contratto con il Bologna fino al 2027 ma che in caso di chiamata di una big potrebbe chiedere di essere liberato.

Secondo Tmw, il Milan e Allegri potrebbero non proseguire assieme. Per prima cosa c'è una Champions da conquistare, e un fallimento porterebbe a inevitabili ragionamenti, ma il nome di Max sarebbe anche tra i papabili per la nazionale e in caso di uscita di scena il nome di Vincenzo Italiano tornerebbe di attualità. Al Napoli, invece, si penserebbe a un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri se Antonio Conte dovesse salutare. Tra i nomi più gettonati in Serie A c'è anche Fabio Grosso del Sassuolo, seguito da Lazio, Fiorentina e Bologna.