Cor Sport – Heggem al bivio: sarà lui l’anti Hojlund?

Heggem al bivio, sottolinea il quotidiano, o lui o Helland saranno l'anti Hojlund al fianco di Jhon Lucumi, titolare inamovibile della difesa rossoblù. Si va a caccia dell'ottavo posto e di un risultato positivo per arginare il calo deciso di fine stagione. Heggem si gioca il posto di fianco al colombiano, ma Helland scalpita dopo le recenti titolarità concesse da Vincenzo Italiano, che per diversi mesi lo aveva tenuto in panchina. Stadio ricorda che nei due precedenti stagionali ha giocato Heggem, sia nella vittoria al Dall'Ara per 2-0 a novembre sia nella sconfitta in finale di Supercoppa Italiana a Riad a dicembre.