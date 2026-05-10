Anche il Resto del Carlino va oggi sull'ipotesi stadio nuovo al posto del Restyling del Dall'Ara, ormai definitivamente tramontato dopo il ritiro dei 40 milioni che il comune in questi anni aveva tenuto a disposizione.
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Carlino – Il nuovo stadio costa 170 milioni
Il punto sulla costruzione del nuovo stadio
Si parla dell'ipotesi di un nuovo impianto su alcune aree individuate come accessibili come Fiera, Caab e Parco Nord, ma a livello di costi l'asticella non sarebbe molto distante da quella del Restyling. Il Carlino parla infatti di un ammontare di circa 150-170 milioni di euro, con Joey Saputo pronto a metterne una trentina assieme a una compagine di imprenditori e realtà del luogo. Si parte da Bologna Fiera, prima interlocutrice, ma anche di Ima, nonostante si stiano registrando smentite, ma l'aspetto importante è anche relativo alle tempistiche. Saputo non vuole tempi biblici e spera che l'iter burocratico sia breve. Accorciare le pratiche consentirebbe anche di candidarsi in tempo per gli Europei 2032.
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