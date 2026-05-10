Carlino – Il nuovo stadio costa 170 milioni

Si parla dell'ipotesi di un nuovo impianto su alcune aree individuate come accessibili come Fiera, Caab e Parco Nord, ma a livello di costi l'asticella non sarebbe molto distante da quella del Restyling. Il Carlino parla infatti di un ammontare di circa 150-170 milioni di euro, con Joey Saputo pronto a metterne una trentina assieme a una compagine di imprenditori e realtà del luogo. Si parte da Bologna Fiera, prima interlocutrice, ma anche di Ima, nonostante si stiano registrando smentite, ma l'aspetto importante è anche relativo alle tempistiche. Saputo non vuole tempi biblici e spera che l'iter burocratico sia breve. Accorciare le pratiche consentirebbe anche di candidarsi in tempo per gli Europei 2032.