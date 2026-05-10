Cor Sport – Se chiama una big Italiano vuole essere liberato

'Vincenzo manda messaggi al club - si legge in prima pagina - Adesso tocca a Saputo'. Italiano, come noto, ha contratto fino al 2027, ma Milan e Napoli lo seguono. 'Italiano e il Bologna, è solo una questione di ambizioni' scrive Claudio Beneforti: il nodo è sempre quello della squadra del futuro, che livello avrà? Italiano vuole una rosa competitiva, ma attenzione al mercato, perché partenopei e rossoneri potrebbero cambiare e secondo il collega il Bologna avrebbe fatto sapere a Italiano di essere disposto a liberarlo in caso di chiamata importante, ma non oltre una certa data. Il pericolo è la cessione di una o due pedine importanti per fare mercato in entrata, dove l'intenzione è costruire una squadra giovane.