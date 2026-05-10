Stop al Restyling del Dall'Ara, ora si ragiona su un nuovo impianto. Ieri si è parlato della volontà del Bologna di intraprendere questa strada e della possibilità di Joey Saputo di investire 30 milioni su un nuovo stadio, entrando in una compagine allargata con realtà importanti del territorio come Bologna Fiere, Hera e Marchesini.
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Lepore sullo stadio: “Non vogliamo illudere i tifosi”
Il sindaco Lepore sul nuovo stadio: servono risorse
Ieri sul tema ha parlato anche il sindaco Lepore, che per il momento ha frenato gli entusiasmi: "Non bisogna illudere i tifosi, quando ci saranno notizie concrete ve le forniremo. Il capitolo nuovo stadio si può riaprire se ci sono le risorse. C'è tanta buona volontà, ma servono le risorse e gli investimenti per farlo".
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