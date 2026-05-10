Italiano: “Stagione positiva, stupire è difficile. Futuro? A Bologna si lavora bene”

"Credo che la stagione sia stata positiva, se a marzo-aprile sei dentro a tutte le competizioni vuol dire che stai andando come da programmi. Stupire sempre è molto difficile, così come vincere un trofeo. Siamo riusciti a valorizzare tanti ragazzi, il primo che mi viene in mente è Rowe. Il mio futuro? A questo punto di stagione c'è sempre il valzer di nomi tra allenatori e giocatori, io sono concentrato sul campo perché abbiamo qualche obiettivo ancora da raggiungere. Sono in una società in cui si lavora benissimo, incontrerò la dirigenza e vedremo il da farsi".