Mercato – Saputo vuole chiudere in attivo di 25 milioni

Il bilancio della stagione si chiuderà in leggero attivo, grazie all'Europa League, ma l'uscita dalle coppe porterà a preventivi peggiori per il 2026/2027: circa 40-50 milioni di euro di passivo. Ecco allora che il mercato estivo sarà costruito con una rosa giovane e rifondata, dove nessuno è incedibile. Per il quotidiano partiranno sicuramente Lucumi, Dallinga e Freuler, ma rischiano pure Ferguson, Rowe e Castro in caso di offerte valide, mentre in entrata si pensa a uno o due portieri nuovi, un centrale, due terzini, almeno due mediani e una punta.