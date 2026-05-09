Cominciano a trapelare le prime strategie di mercato del Bologna in termini di bilancio. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'idea del presidente è quella di chiudere il mercato con un attivo di almeno 25 milioni di euro.
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Mercato – Saputo vuole chiudere in attivo di 25 milioni
Il punto di Repubblica sulla strategia di mercato del Bologna
Il bilancio della stagione si chiuderà in leggero attivo, grazie all'Europa League, ma l'uscita dalle coppe porterà a preventivi peggiori per il 2026/2027: circa 40-50 milioni di euro di passivo. Ecco allora che il mercato estivo sarà costruito con una rosa giovane e rifondata, dove nessuno è incedibile. Per il quotidiano partiranno sicuramente Lucumi, Dallinga e Freuler, ma rischiano pure Ferguson, Rowe e Castro in caso di offerte valide, mentre in entrata si pensa a uno o due portieri nuovi, un centrale, due terzini, almeno due mediani e una punta.
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