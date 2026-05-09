Repubblica – Saputo pronto a investire sul nuovo stadio

A tal proposito, secondo il quotidiano, il presidente Joey Saputo sarebbe pronto a investire 30 milioni sul nuovo progetto, a patto che non si debba aspettare troppi anni per realizzarlo. Diverse realtà cittadine sarebbero interessate e pronte a dare una mano, si parla di Bologna Fiere, Marchesini, ma anche Hera, tutte pronte a entrare in società e accettare un ritorno del 4% invece del 10 sul capitale investito. Diverse aree papabili, come quelle in Fiera o al Caab, anche se il Bologna preferirebbe Villa Pallavicini, dove però si tratterebbe di consumare zone verdi e il Comune è contrario.