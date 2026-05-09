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Repubblica – Saputo pronto a investire sul nuovo stadio

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Le indiscrezioni di Repubblica sul nuovo stadio
Redazione TuttoBolognaWeb

Anche l'edizione odierna di Repubblica, come il Corriere di Bologna, si sofferma sulla questione nuovo stadio. Tramontata l'ipotesi restyling Dall'Ara, ora il club si guarda attorno per provare a costruire un impianto totalmente nuovo.

A tal proposito, secondo il quotidiano, il presidente Joey Saputo sarebbe pronto a investire 30 milioni sul nuovo progetto, a patto che non si debba aspettare troppi anni per realizzarlo. Diverse realtà cittadine sarebbero interessate e pronte a dare una mano, si parla di Bologna Fiere, Marchesini, ma anche Hera, tutte pronte a entrare in società e accettare un ritorno del 4% invece del 10 sul capitale investito. Diverse aree papabili, come quelle in Fiera o al Caab, anche se il Bologna preferirebbe Villa Pallavicini, dove però si tratterebbe di consumare zone verdi e il Comune è contrario.

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