Cor Bo – Idea nuovo stadio: il Bologna valuta l’addio al Dall’Ara

Lo scrive il Corriere di Bologna che parla di una idea del club rossoblù che sarebbe stata abbracciata da altre importanti realtà, come Bologna Fiere, per accompagnare il Bologna nella costruzione di un impianto nuovo di zecca. Presente anche l'appoggio di Palazzo D'Accursio, che si solleverebbe da un impegno finanziario importante. Ecco allora che la realizzazione di un nuovo stadio non è più un tabù, scrive Fernando Pellerano, perché anche il Comune si sarebbe aperto all'intervento dei privati e a quel punto tutti si aspettano massima collaborazione in termini amministrativi e burocratici. Per quanto riguarda le aree, c'è un quadrante sotto osservazione, ed è quello nord est. Si sta sviluppando via Stalingrado e su quell'asse ben raccordato e raggiungibile ci sono terreni della Fiera fino ad arrivare al Parco Nord, che è invece comunale. Più a est ci sono i terreni del Caab, dove già doveva sorgere lo stadio temporaneo. Anche le tempistiche avranno impatto. Saputo, deluso dallo stop del restyling del Dall'Ara, vuole fare in tempi brevi. Presentare il progetto entro l'autunno consentirebbe a Bologna di rientrare in gioco per gli Europei 2032.