Carlino – Prestiti e riscatti: ecco il tesoretto di 30 milioni

Un incasso sicuro è quello di Giovanni Fabbian, che con la salvezza della Fiorentina farà entrare, comprensivi di bonus, 16 milioni di euro grazie all'obbligo di riscatto inserito nella formula di cessione a gennaio. In casa Juve, invece c'è Emil Holm, per cui ballano 15 milioni. La Vecchia Signora difficilmente eserciterà il riscatto, ma si può trattare per una cessione definitiva. Anche su Mihajlo Ilic, che dovrebbe rientrare a Casteldebole, pende un riscatto. A gennaio, inoltre, era arrivato una proposta da 15 milioni in obbligo di riscatto per Thijs Dallinga. In ogni caso, scrive Marcello Giordano, è sempre difficile cedere a buon prezzo giocatori non in grande rampa di lancio e per questo motivo il club non può chiudersi a una cessione eccellente con Orsolini cercato dal Besiktas, e Rowe, corteggiato dall'Aston Villa, che farà la Champions il prossimo anno