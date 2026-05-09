Gazzetta – Il Chelsea vuole Jonathan Rowe

La Gazzetta dello Sport segnala l'interessamento concreto del Chelsea per il giovane esterno classe 2003, la cui prima stagione al Bologna ha fatto drizzare le antenne al mercato. I blues sarebbero pronti a un investimento, ma in questo momento sono addirittura fuori dall'Europa e questo potrebbe pesare. In ogni caso, si parla sulla rosea di una possibile offerta da 32 milioni di sterline, ovvero 38 milioni di euro. Su Rowe ci sarebbe anche il Galatasaray, destinazione meno attraente. Dalla Turchia, però, servirà fare attenzione al Besiktas che ha messo nel mirino Riccardo Orsolini, il cui contratto scade a giugno 2027. Il Bologna vuole rinnovare ma è già sostanzialmente arrivato al massimo salariale: si può agire sui bonus.