Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Gazzetta – Il Chelsea vuole Jonathan Rowe

mercato

Gazzetta – Il Chelsea vuole Jonathan Rowe

Gazzetta – Il Chelsea vuole Jonathan Rowe - immagine 1
Si muove la Premier su Jonathan Rowe
Redazione TuttoBolognaWeb

Sarà una estate di passione per il Bologna nel tentativo di trattenere Jonathan Rowe. Sull'ala inglese si sta muovendo il mercato, soprattutto la Premier League.

La Gazzetta dello Sport segnala l'interessamento concreto del Chelsea per il giovane esterno classe 2003, la cui prima stagione al Bologna ha fatto drizzare le antenne al mercato. I blues sarebbero pronti a un investimento, ma in questo momento sono addirittura fuori dall'Europa e questo potrebbe pesare. In ogni caso, si parla sulla rosea di una possibile offerta da 32 milioni di sterline, ovvero 38 milioni di euro. Su Rowe ci sarebbe anche il Galatasaray, destinazione meno attraente. Dalla Turchia, però, servirà fare attenzione al Besiktas che ha messo nel mirino Riccardo Orsolini, il cui contratto scade a giugno 2027. Il Bologna vuole rinnovare ma è già sostanzialmente arrivato al massimo salariale: si può agire sui bonus.

Leggi anche
Carlino – Italiano e il Bologna: summit dopo Napoli
Cor Sport – Lucumi va via, Freytes primo della lista

© RIPRODUZIONE RISERVATA