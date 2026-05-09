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Cor Sport – Lucumi va via, Freytes primo della lista

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Il punto sulla difesa: Freytes torna in cima ai pensieri
Redazione TuttoBolognaWeb

Torna di moda il nome di Freytes per il mercato del Bologna. Il centrale della Fluminense era già stato cercato qualche mese fa e oggi il Corriere dello Sport lo segnala come primo nome della lista in caso di partenza di Jhon Lucumi.

'Lucumi va via' si legge in prima pagina, l'argentino può diventare suo erede al Bologna: è caccia al difensore centrale ed è lui il primo della lista. Freytes ha superato la concorrenza di Otavio del Paris Fc: 'Freytes più di Otavio: 45% contro 35% almeno a oggi, con il restante 20% legato a Brassier' scrive Claudio Beneforti. Sorpasso dell'argentino, dunque, che oggi sarebbe il primo nome per la difesa rossoblù, anche per una questione di costi. La Fluminense chiede per Freytes 7-8 milioni di euro, mentre Otavio ne costa il doppio. Il terzo nome è quello di Brassier, sempre nella lista di Sartori, ma il centrale ha già voltato le spalle due volte al Bologna scegliendo prima il Marsiglia e poi il Rennes.

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