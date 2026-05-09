Cor Sport – Lucumi va via, Freytes primo della lista

'Lucumi va via' si legge in prima pagina, l'argentino può diventare suo erede al Bologna: è caccia al difensore centrale ed è lui il primo della lista. Freytes ha superato la concorrenza di Otavio del Paris Fc: 'Freytes più di Otavio: 45% contro 35% almeno a oggi, con il restante 20% legato a Brassier' scrive Claudio Beneforti. Sorpasso dell'argentino, dunque, che oggi sarebbe il primo nome per la difesa rossoblù, anche per una questione di costi. La Fluminense chiede per Freytes 7-8 milioni di euro, mentre Otavio ne costa il doppio. Il terzo nome è quello di Brassier, sempre nella lista di Sartori, ma il centrale ha già voltato le spalle due volte al Bologna scegliendo prima il Marsiglia e poi il Rennes.