Si anima il mercato a tre giornate dalla fine. Oltre al Chelsea su Jonathan Rowe, la Gazzetta dello Sport accosta oggi il nome di Nicolò Cambiaghi per il Como di Cesc Fabregas.
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Gazzetta – Como su Cambiaghi: piace a Fabregas. Bologna su Kempf
Possibile operazione sull'asse Como-Bologna: Cambiaghi e Kempf potrebbero cambiare maglia
La rosea sottolinea come i lariani siano sulle tracce dell'esterno da un paio di anni, fin dalla promozione in Serie A. Il Como mise infatti sul piatto circa 15 milioni di euro per fare di Cambiaghi l'uomo copertina del ritorno in massima serie, ma alla fine la spuntò il Bologna, che sfruttò la Champions League per convincere il ragazzo. A distanza di due anni la pista può tornare in auge. Dopo una stagione buona all'inizio, ma in calo da gennaio in avanti, Cambiaghi potrebbe diventare uomo mercato per il Como e il Bologna sfruttare un incasso per reinvestire sul mercato. Più o meno la stessa offerta i lariani potrebbe recapitarla in estate, anche sfruttando l'interessamento del Bologna per il centrale Kempf.
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